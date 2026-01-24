VaiOnline
Bitti.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Si è spento don Pasquale Pedes, guidò le parrocchie di Lula e Ollolai 

Ex parroco di Lula e Ollolai, don Pasquale Pedes si è spento ieri all’ospedale San Francesco di Nuoro dove era ricoverato da alcuni giorni.

Originario di Bitti dove era nato 81 anni fa, ha lasciato un ricordo pieno d’affetto in tutte le comunità dove ha svolto il servizio pastorale, dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1974 a Gorofai. Primo incarico come viceparroco di Fonni, poi in Cattedrale a Nuoro, dal 1984 al 1996 guida la parrocchia di Ollolai. Poi arriva a Lula dove resta fino al 2005, quindi è animatore nel seminario regionale di Cagliari e, infine, parroco di La Caletta. Ovunque ha portato il suo entusiasmo, il sorriso gioioso e tanta dedizione. A Lula ieri il rintocco triste delle campane ha annunciato la sua morte.

Il funerale si svolgerà domani alle 11 nel santuario della Madonna del Miracolo, luogo a cui don Pasquale Pedes, tornato a Bitti negli ultimi tempi, sin dall’infanzia è sempre stato legato.

