Si è spento a Cabras Giovanni Casu, maestro di launeddas 

Chi è riuscito a imparare la sua arte è fortunato. Chi a Cabras sa suonare le launeddas ha imparato seguendo i suoi consigli e i suoi segreti. E chissà quanto ancora sarà tramandato. Il paese lagunare, ma in realtà tutta la Sardegna, piangono la scomparsa di Giovanni Casu, per molti tziu Giuanni o anche Paui . A 91 anni è scomparso uno tra i più grandi suonatori di launeddas dell’Isola.

Casu fu il primo, nella zona del Sinis, a fondare una scuola che negli anni 80 insegnò a circa 150 ragazzi il suono delle canne. Dai giovani del paese, ma in generale da chi comprendeva il valore della tradizione che il maestro si era impegnato a tenere viva, era venerato. Era una eccellenza della musica popolare sarda. Con le canne durante tutta la sua vita ha animato feste e tanti momenti religiosi, come la processione in onore a San Salvatore. Conosceva a memoria decine di brani e non usava mai lo spartito. Ha portato in giro nel mondo questo strumento musicale che ora suonano in pochissimi. Giovanni Casu nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Tantissimi i messaggi che dopo la sua morte sono apparsi sui social. Soprattutto da parte dei suoi ragazzi. «Giovanni è stato il primo ad avermi trasmesso l'arte delle launeddas alla fine degli anni ’80 - ha scritto Stefano Pinna, suo allievo e ora maestro di launeddas - un interprete importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA