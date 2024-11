Si è spento a 101 anni il vecchio maresciallo 

Si è spento Stefano Ballisai, 101 anni compiuti ad agosto, uno dei più vecchi sottufficiali dell’Aeronautica militare. Arruolato nel 1940 e specializzato montatore nella Scuola di Torino, ha attraversato la Seconda guerra mondiale. Dapprima era stato schierato nell’aeroporto militare di Monserrato e, in seguito ai bombardamenti degli Alleati in tutto il Cagliaritano, trasferito a Pabillonis. Durante il servizio, per atti di valore, è stato nominato Cavaliere della Repubblica, onorificenza che si è aggiunta al grado di maresciallo maggiore, con il quale è andato in pensione. Nel 1959 è stato uno dei primi sottufficiali ad essere inviato negli Stati Uniti per specializzarsi a Chicago e San Francisco negli aerei che l’Aeronautica stava adottando per adeguarsi alle altre forze aeree europee.

Per il servizio prestato, il comando militare di Teulada per il 100° compleanno ha partecipato alla ricorrenza, donando gli stemmi e i gagliardetti dei reparti schierati a Teulada. Stefano Ballisai era il cugino di Pietrino Culurgioni, di 107 anni, il più vecchio dei centenari di Teulada.

