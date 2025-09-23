VaiOnline
1938-2025
24 settembre 2025 alle 00:38

Si è spenta una stella, addio Claudia Cardinale 

L’ultima delle grandi attrici italiane degli anni d’oro. Ha fatto la storia del cinema mondiale 

«Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle... per sempre tua, Angelica»: così, rivivendo per l'ultima volta la sequenza che li vide indimenticabili protagonisti de Il Gattopardo, Claudia Cardinale aveva pianto, ad agosto 2024, la morte di Alain Delon. Quel valzer, consegnato per sempre alla storia del cinema, perde anche lei. L’attrice è morta ieri a 87 anni, circondata dall'affetto dei figli a Nemours, vicino Parigi.

Da Tunisi

Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, figlia di siciliani, Claudia Cardinale sarebbe diventata forse maestra se la sorte non le avesse offerto una apparizione nella coproduzione “I giorni dell’amore” con la star egiziana Omar Sharif sullo stesso set. Era nel 1956 e l’anno si sarebbe ritrovata suo malgrado eletta reginetta di bellezza. Sbarcata a Roma per frequentare la Scuola Nazionale di Cinema lasciò tutto dopo tre mesi. Tornò a Tunisi ma si scoprì incinta dopo un drammatico stupro che tenne segreto. A salvarla dallo scandalo fu il produttore Franco Cristaldi che le offrì un contratto con la Vides e la riportò in Italia facendola debuttare ne “I soliti ignoti” di Mario Monicelli (1958). L’incontro con Cristaldi e il successo inatteso sembrarono l'inizio di una bella favola, ma il rovescio della medaglia fu un contratto (e un matrimonio) capestro che ne fece proprietà esclusiva di Cristaldi. Diede alla luce il figlio Patrick a Londra in gran segreto. Per fortuna trovò in Germi, Bolognini e poi Zurlini (“La ragazza con la valigia”, 1960) dei veri padri putativi che pian piano la portarono ad amare un mestiere scelto controvoglia. La svolta arrivò con il primo incontro con Visconti (“Rocco e i suoi fratelli”) e il primo successo con Bolognini (“Il bell'Antonio”) per poi imporsi come diva con “Il Gattopardo” e “Fellini 8 1/2”, entrambi accolti da un trionfale successo al festival di Cannes nel 1963.

Francia e a Hollywood

Sulla Costa Azzurra l'attrice italiana che i francesi avevano già designato come la risposta a Brigitte Bardot era già di casa dopo la rivelazione “La ragazza con la valigia”. Ma intanto il destino portò Cardinale a Hollywood. L’attrice visse a Los Angeles sei mesi l’anno, mise a frutto il bel successo de “La pantera rosa” con David Niven e Peter Sellers (sempre del ’63), recitò con John Wayne, Rita Hayworth, Burt Lancaster, Rock Hudson (uno dei suoi migliori amici), ma era poco convinta di questo destino nomade. Preferì ancora una volta l'Italia dove l'attendeva Visconti (“Vaghe stelle dell’orsa”), dove illuminò "Il giorno della civetta" di Damiano Damiani e soprattutto dove Sergio Leone le offrì uno dei più riusciti caratteri femminili nella storia del western con “C'era una volta il West” (1968). Intanto l'intesa con Cristaldi si avviava alla fine (divorzio sui due fronti alla metà degli anni'70) e crescevano le partecipazioni a film francesi come quando nel '71 avvenne l’atteso faccia a faccia con il mito Bardot in “Le pistolere”.

Pasquale Squitieri

Mentre Cristaldi le fece il vuoto intorno negli anni del divorzio, con Pasquale Squitieri Cardinale girò nel 1974 “I guappi" ed avviò, tra mille difficoltà, un lungo sodalizio che divenne anche una grande storia d’amore. Nacque l’amatissima Claudia junior. Vestì i panni di Maria Maddalena nel “Gesù” di Zeffirelli (1977), incarnò la Napoli visionaria e realistica di Liliana Cavani ne “La pelle” (1981) e poi seguì Werner Herzog in "Fitzcarraldo" (1982). Due anni dopo diede scandalo a fianco di Squitieri presentando a Venezia “Claretta”. La vita artistica di Claudia Cardinale ha scoperto nuovi orizzonti dalla fine degli anni ’90. «Ho vissuto il mestiere del cinema, non per scappare dalla vita - raccontava - ma per viverla meglio di come ho vissuto la vita vera, se non altro con più sincerità e consapevolezza». Donna libera, quella che David Niven definì «la più bella invenzione degli italiani dopo... gli spaghetti». Cinque David di Donatello, altrettanti Nastri d'argento, i premi alla Carriera di Venezia e Berlino non dicono tutto del suo straordinario successo.

