Si è spenta l’amata scrittrice Sophie Kinsella 

Sophie Kinsella, la popolare scrittrice inglese di best seller tradotti in tutto il mondo e molto amata anche in Italia per i fortunati romanzi della serie “I love shopping”, è morta ieri alla vigilia del compimento dei 56 anni per un tumore al cervello che le era stato diagnosticato alla fine del 2022. Ha affrontato con grande coraggio la malattia, riuscendo a descriverla nel suo ultimo libro uscito l'anno scorso, dal titolo emblematico: “Cosa si prova”.

L’annuncio

«Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy)», si legge nel post con cui la famiglia, formata dal marito Henry Wickham e dai cinque figli, ha dato la notizia della morte. E ancora: «Nonostante la sua malattia, che ha sopportato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata sempre grata per l’amore ricevuto».

L’autrice tradotta in 40 lingue, il cui vero nome era Madeleine Sophie Townley (Wickham da sposata), fra due giorni avrebbe compiuto 56 anni e, come è stato sottolineato dai familiari, lei e i suoi cari hanno cercato di vivere al meglio gli ultimi momenti insieme. Kinsella aveva rivelato l'anno scorso ai tanti lettori appassionati dei suoi libri, che con cinquanta milioni di copie vendute hanno definito il genere chick lit , i suoi problemi di salute: dalla diagnosi di glioblastoma, un'aggressiva forma di cancro al cervello, a un intervento chirurgico fino ai cicli di radioterapia e di chemioterapia.

La malattia

La ricerca di un senso positivo nonostante la traumatica malattia è al centro del suo ultimo romanzo, dove la protagonista Eve, una scrittrice famosa, inizia a richiamare alla memoria ciò che conta davvero per lei. Quel libro è stato anche un modo per restare vicino a chi affronta il cancro, come del resto la scrittrice aveva fatto con alcune dichiarazioni dopo l'annuncio della malattia. Laureata in economia a Oxford, e giornalista finanziaria per breve tempo prima di dedicarsi alla narrativa romantica dai 24 anni d'età, Kinsella, nata nel sobborgo londinese di Wandsworth il 12 dicembre 1970, ha conosciuto la fama globale - dopo la pubblicazione col suo vero nome di alcuni romanzi d'esordio già apprezzati in libreria - con “I love shopping”.

