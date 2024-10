Si è spenta la nonnina del paese 

Aveva compiuto 105 anni l’8 giugno. Un traguardo straordinario tutto sommato raggiunto in buona salute. Nella notte tra venerdì e ieri Margherita Pischedda si è spenta nell’abbraccio dei suoi familiari. Era la nonnina di Bari Sardo, una delle querce che dell’Ogliastra hanno fatto la terra dei centenari celebre in tutto il mondo. I funerali della donna verranno celebrati alle 16 di oggi nella chiesa della Beata Vergine di Monserrato dove la comunità si riunirà per accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Signora Margherita era del 1919, annata della quale in Ogliastra sono ancora in vita Rosa Piras, nata il 30 settembre di quell’anno, originaria di Osini ma trapiantata da lungo tempo a Tortolì, e la sua amica Battistina Piras, anche lei di Osini. Quest’ultima nel giorno del suo compleanno (17 settembre) si è concessa un giro sulle strade dello shopping di Tortolì acquistando una crema per le mani. (ro. se.)

