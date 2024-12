Si è spenta Hussey la Giulietta di Franco Zeffirelli 

Ha recitato in molti film dal 1965, quando appena 14enne in “Accadde un’estate” dava il volto a Donna, la figlia di Lorenzo (Rossano Brazzi), fino al 2008 in “Chinaman's Chance: America's Other Slaves” in cui interpretava Mrs. Duncan. Eppure la sua bellezza leggiadra e la sua grazia sono legate indissolubilmente alla Giulietta del capolavoro di Franco Zeffirelli per cui fu scelta dal regista tra 500 candidate accanto a Leonard Whiting-Romeo. Il mondo del cinema piange Olivia Hussey, morta il 27 dicembre a 73 anni a Burbank (Los Angeles), dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno.

«Olivia era una persona straordinaria il cui calore, saggezza e pura gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che la conoscevano», hanno annunciato sui social i familiari a cui era molto legata. Figlia del un cantante lirico argentino, Andrés Osuna (conosciuto anche come Osvaldo Ribo), e della segretaria legale anglo argentina Alma Joy Hussey, Hussey sbarcò in Inghilterra a 7 anni e, dopo aver frequentato la Drama School per cinque anni, debuttò appena adolescente sul grande schermo ma anche a teatro.

