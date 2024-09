Si è spenta Clio, era la vedova di Napolitano 

«Un rapporto alla pari». Così Clio Bittoni Napolitano amava definire i 64 anni di matrimonio con l’ex presidente della Repubblica. First lady riservata, è morta a Roma dopo una lunga malattia, quasi a un anno preciso dal marito e a due mesi dal suo novantesimo compleanno. Con Napolitano si conobbero a Napoli ma poi fu a Roma che scattò il corteggiamento: «Ci siamo molto frequentati al ristorante, tanto che mi diceva che l’avevo presa per fame», ricordava lui. La loro ultima istantanea pubblica è del 14 gennaio 2015, quando scesero dal Colle per tornare a casa. First lady antipresenzialista, allergica ai cerimoniali e alle auto blu, disse al Corriere della Sera: «Abbiamo chiuso e riaperto gli scatoloni due volte e questa è quella che vale, perché indietro non si torna davvero». Figlia di una coppia antifascista (fu concepita ìdurante il confino a Ponza), fu avvocata della Lega delle Cooperative, difendeva i braccianti nelle cause contro i datori di lavoro.

