Sì, è il “vero” Berrettini 

Per il secondo anno consecutivo Jannick Sinner passa agli ottavi di finale a Wimbledon: il tennista altoatesino ha battuto il francese Quentin Hayls nella giornata in cui è tornato ai massimi livelli di Matteo Berrettini, che ha sconfitto Alex de Minaur giocando come nei giorni migliori.

Italia avanti

Sinner non incanta ma grazie al successo su Hayls (3-6, 6-2, 6-3, 6-4) diventa il più giovane a raggiungere per due anni consecutivi gli ultimi 16 del tabellone sui prati di Church Road da Nick Kyrgios (2015-2016). «Non ho cominciato al meglio ma lentamente mi sono ritrovato, anche grazie al sostegno del pubblico», il suo commento, «mi sono allenato bene sull’erba anche perché sono uscito presto dal Roland Garros». Ulteriore iniezione di fiducia per Berrettini, che sui prati londinesi sembra aver ritrovato d’incanto il suo miglior tennis. Superati dubbi e difficoltà degli ultimi mesi, il tennista romano, qui finalista nel 2021, liquida in poco più di due ore l’australiano Alex de Minaur, numero 17 del mondo (6-3, 6-4, 6-4). Un match senza sbavature che conferma la solidità ritrovata: salgono a sette i set giocati senza subire break. «Penso di aver disputato una delle mie migliori partite in assoluto», la soddisfazione di Matteo, «sono il primo a essere sorpreso, so quello che valgo ma per tornare a questi livelli solitamente ci vogliono settimane se non mesi e a me sta capitando in pochi giorni». Oggi nel terzo turno, lo attende il russo Alexander Zverev: «Sarà un altro match durissimo, ha un grande servizio, e grandi qualità». Nulla da fare per Lorenzo Musetti, che cede col polacco Hubert Hurkacz, semifinalista ai Championships due anni fa (6-7(4), 4-6, 4-6). «Non sono mai riuscito a rispondere al suo servizio ma resto soddisfatto della mia stagione sull’erba, sono migliorato parecchio e l’anno prossimo potrò fare ancora meglio».

Il tabellone

Da segnalare il successo di Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking, contro il francese Alexandre Muller (6-4, 7-6(2), 6-3), del russo Daniil Medvedev sull’altro francese Adrian Mannarino (6-3, 6-3, 7-6(5)), di Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo, con lo scozzese Andy Murray (7-6 (7/3), 6-7 ( 2/7), 4-6, 7-6 (7/3), 6-4), e della numero 1 femminile Iga Swiatek sulla croata Martic (6-2, 7-5).

