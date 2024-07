«Sì, è il “bite” dentale di Francesca» 

Manca la certezza scientifica, quella sancita dall’accertamento sul Dna, ma gli investigatori sembrano ormai certi che il “bite dentale" rinvenuto nella macchia mediterranea ai margini dell’ex statale 125, sui monti di San Priamo, sia di Francesca Deidda, la 42enne di San Sperate svanita nel nulla ormai da due mesi. L’apparecchio per raddrizzare i denti è stati rinvenuto assieme ad altri effetti personali dalla task-force messa in campo dalla Procura di Cagliari: gli inquirenti ritengono che sia stata uccisa dal marito, Igor Sollai, arrestato una settimana fa con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Il bite dentale

Stando alle prime indiscrezioni filtrate dagli ambienti investigativi, il bite dentale recuperato dal Ros dei carabinieri sarebbe stato riconosciuto dall’odontotecnico come quello realizzato per l’operatrice di call-center 42enne. A cercare il corpo della donna ci sono anche i militari della Compagnia di Iglesias, i Cacciatori di Sardegna, il gruppo di soccorso alpino, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile. Nei giorni scorsi, quasi a colpo sicuro, la task-force si è recata nei pressi del “Ponte romano”, lungo l’Orientale Sarda, recuperando l’apparecchio ortodontico, una felma macchiata di sangue, un beauty case e un accappatoio. Tutto il materiale si trova ora nei laboratori del Ris dei Carabinieri, in attesa degli accertamenti scientifici che definiranno con certezza la presenza di tracce organiche e la loro appartenenza. Nell’attesa di avere gli esiti degli accertamenti biogenetici, il pubblico ministero Marco Cocco, titolare del fascicolo, ha sguinzagliato gli investigatori per risalire al dentista che aveva in cura Francesca Deidda, per poi risalire all’ortodontista che ha estratto il calco dentale della donna per ricavare il bite. Stando alle prime indiscrezioni, il tecnico avrebbe riconosciuto l’apparecchio come quello realizzato per la 42enne scomparsa.

Richiesta di riesame

Con il riconoscimento del bite dentale si complica la posizione del marito della donna, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. Dalla sua cella, Igor Sollai, «continua a ribadire la sua innocenza ed estraneità ai fatti. Per lui Francesca si è allontanata volontariamente», hanno confermato ancora ieri gli avvocati difensori Carlo Demurtas e Laura Pirarba, dopo aver incontrato nel carcere di Uta il 43enne. «Abbiamo parlato con lui per circa due ore: è provato», proseguono i legali, «ci siamo confrontati sui punti chiave dell'ordinanza che lo ha portato in carcere per preparare l'interrogatorio». Il pubblico ministero Marco Cocco ha fissato il faccia a faccia con l’indagato per giovedì 18 luglio, dopo la decisione di Sollai di avvalersi della facoltà di non rispondere sia nell’interrogatorio dopo il fermo che in quello di convalida davanti al Gip del Tribunale, Ermengarda Ferrarese. I legali sono pronti a dare battaglia annunciando di aver presentato istanza di riesame contro l'ordinanza firmata dal giudice.

Le ricerche in montagna

Nel frattempo la montagna che sovrasta il “Ponte romano” sul Rio Picocca, lungo la vecchia Orientale Sarda, conserva il suo mistero. Ieri le ricerche del corpo di Francesca Deidda sono state sospese a sorpresa. Potrebbero riprendere oggi tra rocce e macchia mediterranea ai confini fra San Vito e Sinnai. Quelle montagne, almeno secondo gli inquirenti, potrebbero nascondere la chiave di quel grande mistero legato alla scomparsa della donna di San Sperate. Finito in cella per il pericolo di fuga (il Gip ha segnalato che Igor Sollai ha venduto l’auto della moglie scomparsa e stava spedendo soldi a familiari in Olanda), ora per Igor Sollai il quadro indiziario sembra complicarsi: per gli inquirenti l’autotrasportatore avrebbe ucciso sua moglie tra le 21 e le 23.30 del 10 maggio, disfandosi poi del corpo nelle montagne di San Priamo. Lui si professa innocente, ma l’ultimo colpo di scena avrebbe rinforzato il quadro indiziario. La parola passa ai genetisti.

