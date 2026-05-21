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Tertenia.
22 maggio 2026 alle 00:34

Si è dimessa la vice sindaco Barbara Demurtas 

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Barbara Demurtas ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco e consigliere comunale di Tertenia. Lascia la Giunta e l’Aula dopo un decennio in cui è sempre stata punto di riferimento della maggioranza di Giulio Murgia sin dall’inizio del primo mandato (2016). Dietro l’addio di Demurtas, responsabile dell’ufficio tributi al Comune di Bari Sardo, nessuna ombra, men che meno tracce di scie polemiche, come assicura il sindaco: «Le dimissioni sono motivate da una scelta personale e senza alcun contrasto con il gruppo», dichiara Murgia, a un anno dalle elezioni comunali. Il nuovo vicesindaco sarà Mariano Mereu, attuale assessore ai Lavori pubblici. Invero, Mereu detiene anche le deleghe a Verde pubblico, decoro urbano e manutenzioni che passeranno al nuovo assessore, Alberto Quai.

A sua volta, il sindaco avoca a sé (ad interim) le deleghe che finora sono state della dimissionaria Demurtas, vale a dire Finanze, bilancio, programmazione, tributi, servizi Sociali. Il posto in Consiglio spetta a Maurizio Loi, primo dei non eletti alle elezioni del 2021. La surroga avverrà lunedì pomeriggio, in occasione del Consiglio convocato proprio per ratificare il nuovo ingresso e ufficializzare il nuovo assetto dell’Esecutivo che porterà avanti l’attività amministrativa per i prossimi dodici mesi. (ro. se.)

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