Si è costituito il terzo uomo 

Anche il terzo componente del gruppo accusato dell’irruzione, con devastazione e rapina, nel centro scommesse di via Mandrolisai è stato portato nel carcere di Uta. Alessio Camba ieri mattina, accompagnato dalla sua legale Antonella Saba, si è presentato in questura: aveva saputo del mandato di cattura a suo carico per il blitz dello scorso 15 febbraio e dopo aver preso contatto con il suo avvocato, si è presentato negli uffici della Squadra Mobile.

L’inchiesta

Si chiude così il cerchio sulla rapina. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, erano scattate subito e nei giorni scorsi c’erano stati i due arresti, su ordine di custodia cautelare del gip, di Danilo Deligia e Alessandro Podda (difesi dagli avvocati Marco Lisu e Herika Dessì). Mancava all’appello il terzo uomo, Camba. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori della Mobile, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, lo scorso 15 febbraio due persone – più un terzo che pare stesse aspettando fuori – sono entrate nel locale, devastandolo per poi fuggire con dei soldi: da qui anche la contestazione di rapina.

Il raid

Le indagini si sono indirizzate subito su uno dei tre uomini, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. In due erano entrati nel locale ancora aperto mentre all’interno una dipendente stava ancora lavorando per chiudere i conti. Una volta dentro, avevano danneggiato slot e macchinette, portando via delle monete che si trovavano all’interno degli apparecchi elettronici. Poi erano scappati, insieme al terzo complice rimasto fuori per controllare che non ci fosse nessuno. Non c’erano stati feriti. Da accertare ancora con precisione se si sia trattato di una rapina, o dietro ci potesse essere un atto intimidatorio o un’azione dimostrativa. Le indagini vanno avanti. Intanto domani Deligia e Podda compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia mentre per Camba la data deve essere ancora fissata. (m. v.)

