Si ‘e Boi, la nuova vita del Teatro comunale 

Boom di spettacoli - grandi e piccoli - dopo anni di stallo causa problemi di acustica che hanno costretto il Comune di Selargius a far calare il sipario sul teatro di Si ‘e Boi. Un salto di qualità iniziato lo scorso anno e che prosegue in questi ultimi mesi, con decine di richieste da parte di associazioni locali, ma non solo: dalle recite scolastiche alle esibizioni di band, dai grandi spettacoli teatrali e lirici sino all’appuntamento previsto questa sera come tributo alla vita e alla musica di Ennio Morricone.

Le carte in regola

«Vogliamo rendere il nostro teatro un punto di riferimento per tutta la Città metropolitana e sono convinta abbia le potenzialità per diventare un richiamo anche a livello regionale», dice l’assessora alla cultura Oriana Bernardi, che a meno di sei mesi del suo ingresso nella Giunta selargina ha le idee chiare e le carte che la sostengono. «Le richieste per l’utilizzo della struttura di Si ‘e Boi sono decisamente aumentate rispetto al 2022, e al di là dei meri numeri direi che il salto di qualità è evidente», sottolinea. «Ho avviato una serie di interlocuzioni per creare una sinergia con il Lirico, che ci ha già permesso di ospitare la sua orchestra e di portare a Selargius eventi di elevato spessore». Siamo solo all’inizio, aggiunge, «ma direi che abbiamo tutte le carte in regola per fare della nostra struttura una casa della Cultura in senso ampio e per consentirle di fare il salto che merita».

Gli anni più duri

Una svolta dopo gli anni bui che hanno visto l’attività del teatro comunale limitata al minimo per via dei problemi acustici emersi durante un collaudo oltre dieci anni fa. Dalle rilevazioni - sostenevano i tecnici - era infatti emerso che il rumore prodotto dai motori dell’impianto centralizzato non rispettava i valori dettati dalla normativa.