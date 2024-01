Si dimettono le due assessore candidate alle regionali 

Addio giunta, addio. Finisce ieri con due dimissioni l'esperienza nella coalizione civica delle due assessore Alessandra Corda, avvocata, e Francesca Masala, insegnante, rispettivamente ex titolari delle Attività produttive ed Edilizia Privata e di quella dei Contratti e Appalti e Innovazione tecnologica. A motivare i congedi le imminenti consultazioni regionali del 25 febbraio per le quali entrambe sono in corsa, la Corda nella lista di Sardegna al Centro 2020, la seconda in quella di Fratelli d'Italia. Termina così un percorso, iniziato nel 2019, e che le due hanno concluso alla guida di due settori differenti rispetto a quelli con cui erano partite. La prima fu infatti tra gli assessori oggetto del rimpasto voluto dal sindaco Campus nel 2021 quando, al tempo, aveva la delega per l'Urbanistica. Mentre Masala, due anni fa, lasciò il settore Infrastrutture e Mobilità, ora appannaggio di Carlo Sardara, per trasferirsi in via Coppino.

Le recenti “dipartite” politiche fanno ritornare in mente le considerazioni espresse dal primo cittadino, negli anni scorsi, sulla solidità della sua giunta, che non sarebbe stata tentata da alcun agone consultivo di più ampio respiro se raffrontato a quello comunale. Ora arrivano le due dimissioni a quattro mesi dalla fine della consiliatura. (e.fl.)

