Si dimettono cinque assessori 

Giovedì, senza i numeri in Consiglio, Andrea Soddu ha sottratto al voto dell’aula il documento contabile discusso per otto ore da tutte le forze elette nel 2020, ritirandolo dall’ordine del giorno ed evitando sfiducia e commissario. Una mossa per prendere tempo a cui ieri è seguito il tentativo di aprire alle altre forze del Consiglio con le dimissioni degli assessori. Dimissioni della Giunta non irrevocabili, che rimangono nelle mani del primo cittadino «perché dobbiamo continuare a lavorare», dice Soddu. Le trattative vanno avanti e il tempo stringe: giovedì è arrivato l’ultimatum della Regione che fissa il 24 maggio per tutti i Comuni come termine per l’approvazione.

La lettera

Il countdown della Regione scatta giovedì. La direttrice dell’assessorato agli Enti locali, Valentina Flore, scrive: «Qualora codesto ente non abbia approvato il bilancio, si sollecita la sua approvazione e la conseguente comunicazione entro il 24 maggio. Si ricorda che la mancata approvazione determina l’applicazione della procedura prevista dall’articolo 141, dgls 267 del 2000». Cioè il commissario.

Soddu all’attacco

Dopo il Consiglio Soddu rivolge parole d’accusa verso i suoi ex alleati, compreso il presidente del Consiglio Sebastian Cocco, neo consigliere regionale con la lista per Todde. «Alcuni consiglieri tifano per l’arrivo del commissario. Tra questi - scrive Soddu - Carlo Prevosto e Natascia Demurtas, e il vice presidente, Narciso Guria. Ma ancor più grave è che il presidente Sebastian Cocco si sia spogliato del suo ruolo di garante e anziché lottare fino all’ultimo per cercare di tenere in piedi l’espressione massima della democrazia cittadina, abbia pubblicamente auspicato il commissariamento. Alla luce di tutto ciò, perché intendiamo salvaguardare il Consiglio, gli assessori Fabrizio Beccu, Valeria Romagna, Rachele Piras, Luciano Boi e Salvatore Picconi hanno rimesso il loro mandato nelle mie mani, come segno di massima apertura e buona volontà nel cercare di risolvere una crisi che con il commissario porterebbe conseguenze negative». Scelta condivisa dai suoi. «Noi facciamo di tutto per scongiurare il commissario - ribadisce il capogruppo di “Andrea Soddu sindaco” Marcello Calia - dopodiché se non ci sono le condizioni ognuno si prenderà le sue responsabilità».

Niet

L’apertura non piace a Fabrizio Melis: «Sembra un mercatino. In nove anni Soddu ha bluffato sul Puc, discusso per la prima volta ieri. Non ci sono state interlocuzioni con il consorzio, non hanno mai risposto alle pec». Francesco Guccini chiude la porta: «Il sindaco non ha i numeri. È inaccettabile tenere sotto scacco la città». Natascia Demurtas e Carlo Prevosto, del Pd, ribadiscono: «Soddu avrebbe dovuto avere il coraggio di sottoporre il bilancio al Consiglio, ha manifestato inadeguatezza, egoismo. Un commissario rimetterebbe in moto la macchina amministrativa bloccata da tempo. La sua esperienza è fallita».

