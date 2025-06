Si dimette tutto il direttivo del Sap cagliaritano 

«Abbiamo disertato il congresso regionale perché le carte erano già pronte e perché si voleva limitare il “potere” di Cagliari. E siamo stati mortificati durante il congresso nazionale luogo che avevamo raggiunto con la speranza e la promessa di trovare una soluzione per salvare il Sap Cagliari». Così la conseguenze è stata la dimissione di tutta la segreteria provinciale cagliaritana del sindacato di Polizia del Sap.

La comunicazione è arrivata direttamente dall’ex segretario Luca Agati a tutti gli iscritti. «Non avremmo mai immaginato di porre fine alla nostra attività sindacale. Abbiamo sempre saputo che l’ambiente sindacale fosse complicato, fatto di persone interessate alla poltrona e agli interessi legati alle cariche. Ma non avremmo mai immaginato che gli attacchi peggiori sarebbero arrivati da chi indossa la nostra stessa casacca». Nel congresso regionale, come ricostruito da Agati, «le altre tre province si sono alleate contro una. Il tutto spostando il punto di interesse da cioè che è veramente importante: il bene dei colleghi». Il Sap Cagliari, con i suoi 200 iscritti, per ora verrà commissariato. «Non transiteremo in altri sindacati, né inviteremo nessuno a fare disdetta», conclude Agati. (m. v.)

