Si dimette l’assessore Culeddu in polemica con la sindaca 

La Giunta di Birori perde un pezzo. Lascia polemicamente Orazio Culeddu, assessore alle Attività produttive. «Dimissioni formalizzate con profonda amarezza - dice - date in maniera definitiva ed irrevocabile in quanto sono venute meno le condizioni necessarie. Ciò in virtù di una serie di eventi che, da diversi mesi, hanno reso sempre meno incisivo il lavoro di assessore fino a renderlo impossibile. Tornerò al ruolo di consigliere, essendo il secondo candidato più votato, auspico che i miei concittadini comprendano la mia decisione». La sindaca Silvia Cadeddu: «Mi riservo di replicare nelle sede adeguata, in particolare sulle motivazioni delle dimissioni». (f. o.)

