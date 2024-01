Si dimette la premier Borne 

Parigi. «Arrivederci Elisabeth Borne, ben arrivato Gabriel Attal»: il ritornello è risuonato per tutto il pomeriggio nelle redazioni francesi, ma alla fine è rimasto il punto interrogativo. L’atteso rimpasto è ufficialmente cominciato con l’addio alla premier che aveva accompagnato dal maggio 2022 tutto il secondo mandato di Emmanuel Macron. Sessantadue anni, la Borne, seconda donna nella storia della quinta repubblica a dirigere il governo dopo Edith Cresson, ha letteralmente tirato la carretta per tutti questi mesi tra riforma delle pensioni e legge sull’immigrazione, finendo esausta e consumata dagli oppositori.

In pole position per sostituirla c’è Gabriel Attal, che ha poco più della metà degli anni della Borne. Appena 34enne e già con una carriera politica alle spalle, è il pupillo di Macron, fedelissimo ma assolutamente non una marionetta pronta ad obbedire ciecamente. Brillante, ex socialista, poi passato alla formazione macroniana En Marche, ha fatto il consigliere del presidente, poi il portavoce del governo, quindi il ministro dei Conti Pubblici ed è attualmente ministro dell’Educazione. Tutti, anche gli avversari, gli riconoscono grande capacità di dialogo e di ascolto, e in pochi mesi è diventato il ministro più popolare nei sondaggi.

