Si dimette il rappresentante degli studenti 

Terremoto nel consiglio di amministrazione dell’Ersu. Francesco Stochino, eletto dagli studenti dell’Ateneo cagliaritano, in carica dal 15 luglio 2022, il 5 febbraio ha presentato le dimissioni dall’organo di governo dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario. Secondo alcune indiscrezioni, Stochino avrebbe preso la decisione perché in netto contrasto con le scelte politiche della Regione nei confronti dell’ente e quindi degli studenti che lui rappresenta.

Un problema di grande importanza per la gestione futura del’Ersu che spesso, anche per il ritardo della nomina dei componenti del cda (il cui mandato regolare dovrebbe scadere tra 16 mesi), ha avuto periodi in cui la dirigenza è stata vacante per lunghi lassi di tempo.

Il consigliere dimissionario ha comunque dato la sua disponibilità per continuare a dare il suo apporto sino a che non venga trovata una soluzione che, però, al momento non sembra facile. Tra i cinque componenti, assieme al consigliere scelto dal corpo docente, viene nominato dopo una votazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA