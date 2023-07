Si dimette il primario di anestesia, esplode il caso del Microcitemico 

«Aspettiamo da tre mesi che a mia figlia venga tolto il catetere venoso. Ci sono emergenze di continuo, hanno la priorità, è ovvio. Gli anestesisti non bastano. Possiamo solo attendere». Parole di Alessandra Contini, madre di Matilde, due anni e mezzo, seguita dal reparto di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico per un brutto male insorto diciotto mesi fa. La sua è una delle testimonianze che hanno fatto esplodere, di nuovo, il caso dell’ospedale Antonio Cao. Nel giro di poche ore – venerdì sera – ha presentato le dimissioni il primario di Rianimazione e Anestesia del Santissima Trinità, Leonardo Bianciardi, competente anche sull’ospedale di via Jenner. E l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ieri per lunedì, ha convocato tutti: i vertici di Asl e Brotzu e quelli dei reparti. La situazione, ha detto, «è intollerabile». Un terremoto. Le famiglie dei bambini che affrontano un tumore sperano che sia la volta buona per la ricostruzione dalle macerie.

La denuncia

A dare lo scossone era arrivata la denuncia dell’Asgop (associazione dei genitori di Oncoematologia pediatrica), per bocca della presidente Francesca Ziccheddu. Dopo lo scorporo, il Microcitemico è gestito dalla Asl 8, ma gli anestesisti arrivano dal Brotzu. Quelli della prima azienda sanitaria non hanno le competenze specifiche, richieste da rigidi protocolli, per la gestione dei bambini. E quando è stato loro ordinato di lavorare anche in via Jenner, non hanno solo detto no: hanno anche inviato un esposto in Procura, perché si sarebbe messa a rischio la salute dei più piccoli e fragili. Gli specialisti dell’Arnas però non bastano. Hanno le incombenze dei loro reparti, al San Michele, e si prestano anche per il Cao, dove si susseguono le emergenze. Risultato, spiega Ziccheddu: «C’è una lunga lista di attesa di piccoli pazienti che attendono da mesi che l’anestesista pediatrico levi il catetere venoso centrale per poter essere di nuovo liberi di tuffarsi nel mare, di andare sotto la doccia, di vivere». E sono a rischio infezioni. Il catetere è necessario per somministrare le cure: se si toglie, vuole dire che le cose stanno andando bene. Costringere i piccoli a tenerlo significa condannarli a un ulteriore calvario.

Il vertice

«Intollerabile»: la definizione è dell’assessore Doria. Che per lunedì ha chiamato tutti i protagonisti attorno a un tavolo: «Ho convocato con urgenza le parti coinvolte», ha detto, «per capire dove si sia inceppato il meccanismo e individuare e circoscrivere i profili di responsabilità. Non è importante quale targa sia esposta fuori dall'ospedale, ovvero che il Microcitemico sia in capo all'Asl 8 o al Brotzu», ribadisce, «l'unico aspetto che conta sono le cure e il Cao è un punto di riferimento per la pediatria in Sardegna e l'assistenza per malattie gravi e rare».

Le dimissioni

All’incontro non parteciperà il primario Leonardo Bianciardi. Messo sotto accusa dai vertici della Asl e stremato dalle tensioni irrisolte, ha rassegnato le dimissioni, maturate «in relazione agli ultimi eventi e ad alcune mie consultazioni specifiche», ha scritto in una mail indirizzata a tutti i lavoratori della struttura complessa. Dove si legge: «Le condizioni attuali non mi permettono di svolgere quanto necessario nella più completa serenità. Il mio ultimo giorno di lavoro sarà il 30 settembre». Ieri il personale medico e infermieristico del Servizio Anestesia e Rianimazione del Santissima gli ha mostrato solidarietà con una lettera. La sua è definita come «una scelta di grande rigore etico professionale». Arrivato da Mantova nel 2021, era «sempre presente, seguiva quotidianamente i pazienti. Possiamo dire che il servizio è decisamente migliorato in questi due anni», prosegue la missiva. Medici e infermieri sottolineano che le dimissioni «significano l'ennesima sconfitta di chi operando con professionalità, competenza, passione e forte motivazione etica nell'interesse prioritario dei pazienti, si ritrova a dover subire scelte che dovrebbero razionalizzare il sistema sanitario, ma lo stanno indebolendo».

La richiesta

Il problema viene da lontano. A giugno il coordinatore regionale del Tribunale del Malato, Giorgio Pia, e il presidente dell’associazione anestesisti, Cesare Iesu, avevano chiesto una riunione urgente della commissione Sanità del Consiglio regionale per proporre soluzioni: «È necessario un unico centro che sia in grado di affrontare le varie problematiche, sia routinarie che di emergenza e urgenza, del bambino dai 0 a 14 anni», avvertivano inascoltati, «e colmare così l’attuale grave frammentarietà: è la scelta più sensata ed efficace».

RIPRODUZIONE RISERVATA