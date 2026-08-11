Si dimette il medico di base La sindaca cerca il sostituto: «Ma nessuno vuole venire» 

«È una sconfitta per tutti». Il commento affranto della sindaca Rita Aida Porru all’indomani delle dimissioni del medico di base Enrica Murgia dice tutto. Nurallao non ha più un punto di riferimento certo per l’assistenza sanitaria. «Ma io e il piano territoriale stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione, abbiamo tempo fino a venerdì», aggiunge poi la prima cittadina per lasciare aperto uno spiraglio di ottimismo.

La crisi

In un territorio già in grave crisi sotto quel profilo, arriva un’altra mazzata. Una crisi tuttavia annunciata, secondo il Comitato Sanità bene Comune Sarcidano Barbagia di Seulo, che punta il dito sull’Azienda sanitaria e sul distretto. «La dottoressa aveva comunicato formalmente le proprie dimissioni il 16 giugno», rimarca il portavoce Luigi Pisci, «sono trascorsi oltre cinquanta giorni da allora e cosa è stato fatto?». Ora gli 800 residneti che necessitano di assistenza medica dovranno momentaneamente rivolgersi alla guardia medica dell’ospedale di Isili.

La ricerca

Intanto la prima cittadina rassicura sull’impegno nella ricerca di un altro professionista. «Stiamo anche puntando su eventuali conoscenze personali», specifica Porru, «ma la risposta è sempre la stessa: nessuno vuole venire a lavorare nei nostri territori». La crisi della Medicina di base è diffusa ovunque nell’Isola ma soprattutto nelle zone periferiche rappresenta la carenza di un presidio fondamentale, punto di riferimento per gli anziani e le loro famiglie, e la mancata possibilità di accedere direttamente al sistema sanitario. Se venerdì non arrivasse una svolta, da lunedì verrà attivato l’Ascot come già accaduto in altri paesi della zona. «Confidiamo che qualche giovane laureato voglia venire anche solo per un anno», spera la sindaca, «dobbiamo lavorare per il bene del territorio».

L’attacco

Non ci sta il Comitato, che chiede programmazione, tempestività e soprattutto confronto con i territori. «Non è più sufficiente prendere atto delle carenze solo quando producono il disservizio», attacca Pisci, «e serve la consapevolezza che dietro ogni sede carente ci sono persone, famiglie e comunità». Poi Pisci aggiunge che, «almeno dagli atti pubblicamente disponibili, non risultano provvedimenti finalizzati a evitare il vuoto assistenziale. Eppure la Asl aveva dichiarato di aver individuato le sedi carenti tenendo conto anche delle cessazioni previste nel corso dell’anno proprio per garantire la continuità assistenziale. Che però non c’è stata».

Il Comitato critica infine ancora una volta la sua esclusione dai tavoli e dagli incontri recenti tra Giunta, Azienda e sindaci. «Non dobbiamo sostituirsi alle istituzioni, lo abbiamo sempre sostenuto», conclude Pisci, «ma dobbiamo poter svolgere il nostro ruolo di rappresentanza portando le istanze concrete delle comunità. Oggi, di fronte a quanto accaduto, ci domandiamo se sottovalutarci abbia indebolito la capacità di leggere per tempo la gravità di situazioni come questa».

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