Si dimette il capogruppo della maggioranza 

Novità nella maggioranza che amministra la cittadina lagunare: si dimette il capogruppo Gianni Inguscio. Il gruppo Net, nautica edilizia e turismo che sostiene la giunta di Ignazio Locci tuttavia non perde pezzi, anche perché Inguscio resta in Consiglio comunale. Non potrà però contare sulla sua esperienza per quanto attiene il lavoro di coordinamento e rappresentanza svolto sin dall’inizio del mandato. «In questo periodo - si legge nella lettera consegnata da Inguscio - gli impegni professionali in sono cresciuti ulteriormente, limitando ancor di più il tempo disponibile per l’attività politico-amministrativa. Rassegno le dimissioni da capogruppo, rinnovandoti la totale fiducia e collaborazione per l’attuazione del programma di governo della città»

Pur trattandosi di dimissioni in un clima apparentemente sereno, il fatto va ad alimentare ulteriormente le voci di un momento di difficoltà che starebbe attraversando l’amministrazione di Ignazio Locci. Il sindaco però getta acqua sul fuoco. «Nessuno scossone politico, ne tanto meno problemi interni alla maggioranza - ha tenuto a precisare Locci - si tratta di una decisione di cui ero informato da tempo ed è relativa alla necessità per lui di avere maggior spazio e tempo da dedicare al suo lavoro. Sono comunque consapevole di poter contare sul suo apporto in Consiglio, anche perché al di là dei ruoli di ognuno, ci lega un rapporto di sincera amicizia. Per il resto, posso solo dire che questa squadra va avanti senza problemi per portare avanti il mandato». Sarà il gruppo di maggioranza a scegliere il nuovo capogruppo.

