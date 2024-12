Si dimette il capo dell’Fbi, Donald Trump esulta 

Washington. «Le dimissioni di Christopher Wray sono un grande giorno per l’America, perché porranno fine all’uso come arma di quello che è diventato noto come dipartimento di ingiustizia degli Stati Uniti». Così Donald Trump su Truth ha commentato la notizia, arrivata ieri sera, dell’addio del capo dell’Fbi. «Non so proprio - scrive - cosa gli sia successo. Ora ripristineremo lo stato di diritto per tutti gli americani. Sotto la guida di Christopher Wray, l’Fbi ha fatto irruzione illegalmente a casa mia, senza motivo, ha lavorato diligentemente per mettermi sotto accusa e incriminarmi illegalmente e ha fatto di tutto per interferire con il successo e il futuro dell’America». «Hanno usato i loro vasti poteri - prosegue Trump - per minacciare e distruggere americani innocenti, alcuni dei quali non saranno mai in grado di riprendersi da ciò che è stato fatto loro. Kash Patel è il candidato più qualificato a guidare l’Fbi e si impegna a garantire che la Legge, l’ordine e la giustizia vengano riportati di nuovo nel nostro Paese, e presto», ha aggiunto.

Intanto, ieri è stato appurato che anche le pallottole trovate sul luogo dell’uccisione del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson coincidono con la pistola sequestrata al sospetto killer Luigi Mangione. Lo ha detto la capo della polizia di New York Jessica Tisch. «La pistola è nei laboratori della polizia di New York e siamo riusciti ad accoppiarla con tre dei bossoli trovati sulla scena dell'omicidio», ha detto Tisch, confermando anche che le impronte di Mangione sono le stesse trovate su una bottiglietta d’acqua e una barretta Kind recuperati vicino al luogo dell’omicidio.

