Si dimette il capo della Bbc 

LONDRA. Un nuovo duro colpo alla reputazione della Bbc: il presidente dell’emittente pubblica britannica, Richard Sharp, si è dimesso dopo che da un’inchiesta indipendente è emerso un conflitto di interessi rispetto alla sua nomina avvenuta nel 2021 su “suggerimento” dell’allora premier Tory, Boris Johnson. Poco prima di essere designato per il vertice della radiotelevisione di Stato, Sharp aiutò l’ex leader conservatore a ottenere un prestito da 800mila sterline (906mila euro), che gli servivano per coprire debiti familiari, mettendolo in contatto con un «vecchio amico», l’uomo d’affari canadese Sam Blyth, tra l’altro un lontano cugino di BoJo.

Labour all’attacco

La vicenda si aggiunge ai numerosi passi falsi di Johnson e ha contraccolpi sull’intera compagine Tory al governo dal 2010, in particolare per la controversa gestione della Bbc. Sharp è un ex banchiere, finanziatore dei conservatori, amico personale di BoJo e in passato capo dell’attuale primo ministro Sunak quando entrambi lavoravano da Goldman Sachs. Nell’annunciare le dimissioni ha detto che quanto emerso dalla verifica indipendente disposta dalla stessa Bbc non invalida necessariamente la sua nomina, ma ha preferito farsi da parte per mettere «gli interessi dell'emittente al primo posto». Nelle scorse settimane Sunak si era detto non responsabile della nomina di Sharp ma la riteneva fatta nel rispetto delle procedure. Ma per i laburisti il primo ministro avrebbe dovuto licenziarlo molto prima, senza aspettare il risultato dell’inchiesta.

Lineker graffia

L’ex campione di calcio Gary Lineker, popolarissimo commentatore sospeso dalla Bbc per aver paragonato il linguaggio del governo sull’immigrazione a quello «della Germania degli anni ’30» e poi reintegrato a furor di popolo, ha scritto su Twitter che la nomina del presidente deve essere del tutto indipendente dalla politica. Stessa richiesta dal leader dei liberaldemocratici Ed Davey, secondo cui «il popolo britannico non sopporterà più tutto questo». Ma Sunak ha rifiutato di impegnarsi in una nomina indipendente per il successore di Sharp, affermando che non può modificare l’attuale processo senza pregiudicarne il funzionamento.