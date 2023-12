Il parlamento turco ha dato il primo parere positivo sull’ingresso della Svezia nell’Alleanza Atlantica. La commissione Esteri dell’assemblea di Ankara ha approvato ieri i protocolli di adesione per Stoccolma che il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva firmato e inviato in parlamento a fine ottobre. La Turchia è l’unico Paese Nato, oltre all’Ungheria, a non aver ancora approvato l’allargamento.