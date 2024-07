Si denuda davanti ai bambini e rischia il linciaggio 

Le punizioni sono state due, dopo che si era denudato per strada di fronte ad alcuni ragazzini, e la migliore per lui è stata l’arresto. L’intervento di una pattuglia dei carabinieri ha salvato un 35enne della Nigeria da un linciaggio da parte di alcuni residenti nel quartiere di San Michele che in realtà era già iniziato, ma è stato interrotto prima che degenerasse.

Tutto è successo lunedì sera nella piazza su cui si affaccia la chiesa parrocchiale di San Michele. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini, con telefonate al numero unico per l’emergenza uno-uno-due, per segnalare che l’uomo, senza fissa dimora, si era abbassato i pantaloni e si mostrava nudo a un gruppo di minorenni.

I militari della sezione Radiomobile sono arrivati in pochissimi minuti, per fortuna dell’esibizionista, considerato che diversi passanti lo stavano colpendo con pugni e calci. I carabinieri hanno interrotto l’aggressione e ammanettato l’uomo, offrendogli una tappa al pronto soccorso prima di portarlo nella sede del Comando provinciale dei carabinieri in via Nuoro e la possibilità di sporgere querela nei confronti di chi lo stava picchiando. Ma ha rifiutato entrambe le offerte.

Ora è accusato di atti osceni in luogo pubblico, un reato per il quale non era un debuttante. Venti giorni prima, l’11 luglio, l’uomo era stato protagonista di un episodio analogo avvenuto in piazza Garibaldi, dove i militari erano intervenuti a seguito di segnalazioni di passanti che lo avevano visto con i pantaloni abbassati e i genitali scoperti.

