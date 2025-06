Sì dell’Aula al rendiconto: 650mila euro di investimenti 

In Consiglio comunale a San Gavino la maggioranza compatta approva il rendiconto per la gestione dell’esercizio 2024, mentre i cinque consiglieri di minoranza preferiscono non votare e astenersi. «Con l'approvazione del rendiconto, abbiamo provveduto ad applicare l’avanzo libero di amministrazione per alcuni interventi importanti con un investimento di 650mila euro – spiega il sindaco Stefano Altea –. Tra questi c’è l’ampliamento del cimitero per un importo di 380mila euro, la realizzazione di nuovi loculi per un totale di 100mila euro». Ma non sono questi gli unici lavori finanziati. «Ci saranno – aggiunge il primo cittadino – interventi di riqualificazione del parco comunale Rolandi con una quota di 100mila euro, il rifacimento del palco dell’anfiteatro comunale per un costo di 50mila euro mentre 35mila euro saranno utilizzati per la segnaletica stradale e 40mila euro per il verde. Ci sono anche 25mila euro per il sociale e quasi 10mila euro per incarichi professionali che ci aiuteranno nella partecipazione ai tanti bandi che sono usciti nelle ultime settimane». Importanti risorse per l’area dell’ex “Prisoni beccia” tra via Diaz, via Cadorna e via Convento e finalmente scomparirà quella che viene chiamata la casa del mutilato. Oggi quest’area del centro storico è recintata con un vecchio edificio pericolante ormai ridotto a un rudere. Al suo posto nascerà un’area parcheggio con il verde in un punto del paese che si trova nel centro storico e dove c’è grande difficoltà nel trovare un parcheggio. ( g. pit. )

