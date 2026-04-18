Sì dell’Aula a un nuovo prefabbricato nel Poliambulatorio Asl 

Il Comune di Serramanna dice sì alla costruzione di un box prefabbricato, da parte dell’Asl del Medio Campidano, da adibire a deposito del Poliambulatorio di corso Europa che ospita il servizio dialisi, ambulatori, la guardia medica e la sede degli Asap (Ambulatori straordinari di assistenza primaria). Il via libera alla realizzazione del box è arrivato dal Consiglio comunale, che ha votato all’unanimità la concessione della deroga, necessaria a superare il limite di otto metri, imposto dalle norme, alla distanza minima dal confine di proprietà da osservare per le costruzioni.

«Si tratta di consentire all’Asl di assolvere alle proprie esigenze operative», ha detto il sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, esponendo in Aula il punto all’ordine del giorno. «L’Asl ha chiesto una deroga alla distanza minima da tenere in quanto deve posizionare un box prefabbricato per il deposito temporaneo di rifiuti speciali, come batterie e cartucce toner per stampanti, prodotti dall’attività amministrativa», ha aggiunto il primo cittadino, che ha parlato delle «nuove norme che non consentono più di depositare questo tipo di rifiuti nei cassonetti sistemati nella piccola isola ecologica di via Salvemini, vicina al poliambulatorio».

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