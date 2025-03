Sì della Giunta comunale al collaudo del centro velico 

Sì al collaudo delle aree di pertinenza del centro velico di S’Oru ‘e Mari, una serie di locali per anni inutilizzati. Ora c’è il via libera della Giunta comunale agli atti di collaudo tecnico-amministrativo “relativamente agli interventi effettuati dal consorzio Centro velico Città di Quartu in ottemperanza alla convenzione che regola la concessione stipulata nel 2001. In prima linea c’è l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, che insieme agli assessorati allo Sport, al Patrimonio e Bilancio, ha ripreso in mano le pratiche e attivato le procedure per i collaudi.

La struttura, su due piani, ospita la scuola di vela, spazi per le imbarcazioni, parcheggi e un pontile galleggiante con passerella mobile. Un polo sportivo gestito in convenzione dal consorzio Centro Velico Città di Quartu dal 2001 che si è occupato di ultimare i lavori, in attesa del collaudo richiesto al Comune dal 2008, sino al nuovo via all’iter con l’attuale Giunta. Collaudo eseguito di recente, “resta confermato a carico del Centro velico l’obbligo di provvedere a realizzare le opere di manutenzione ordinaria richieste”, viene spiegato nella delibera di Giunta. Inoltre “al momento della restituzione della struttura il concessionario dovrà riconsegnare l’immobile in perfette condizioni di conservazione”.

RIPRODUZIONE RISERVATA