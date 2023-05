Sì della Giunta agli ultimi ritocchi: la piscina aprirà per l’estate 

La piscina comunale di Sanluri, realizzata nell’area del campo sportivo San Martino, si prepara ad accogliere i primi ospiti con la prossima stagione estiva. Nei giorni scorsi la Giunta di Alberto Urpi ha approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del primo lotto. Si tratta di alcuni interventi necessari per rendere subito fruibile la struttura, fra questi la recinzione, la sistemazione degli ingressi e diverse rifiniture per complessivi 150 mila euro, fondi del ribasso d’asta.

«Stiamo accelerando i tempi – dice Urpi – per far sì che l’impianto svolga il suo importante ruolo a servizio del territorio e della comunità, come abbiamo promesso con l’impegno di realizzare una piscina nel vecchio stadio, ormai una cittadella sportiva all’ingresso sud della città dalla 131».

La struttura che impegna risorse per un milione e 700 mila euro, fondi di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, ha le caratteristiche di una piscina semiolimpionica: 7 corsie in 25 metri di lunghezza per 16,5 di larghezza, 2 metri di profondità, la temperatura dell’acqua tra i 25-28 gradi. Attorno verde attrezzato a solarium. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA