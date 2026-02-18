VaiOnline
Mobilità.
19 febbraio 2026 alle 00:49

Sì della Giunta ad altri 14 chilometri di ciclabili «Collegheremo i nodi universitari e ferroviari» 

Tre milioni e mezzo di euro per collegare piste ciclabili spezzetate e realizzarne di nuove, rafforzando i collegamenti tra i nodi universitari e i nodi ferroviari e metropolitani. Obiettivo: costituire una rete continua e capillare, capace di collegare in modo efficiente i diversi quartieri della città con i poli attrattori urbani e con i principali nodi del trasporto pubblico. La Giunta comunale (su proposta dell’assessore alla Mobilità Yuri Marclias) dice sì al progetto di fattibilità tecnica ed economica che ha come obiettivo il rafforzamento della mobilità ciclistica cittadina.

Il progetto, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, è finanziato con fondi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) all'interno del programma “rafforzamento mobilità ciclistica”. A Cagliari, individuata tra le città universitarie con un numero minimo di iscritti pari a 5.000 studenti tra le destinatarie delle risorse, è stato assegnato un finanziamento di quasi 3.500.000 di euro e un obiettivo di 14 chilometri di ciclovie.

