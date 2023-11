Sì della Giunta a uno studio su “Cuccuru de su Casteddu” 

Diciottomila euro per avviare un progetto di valorizzazione del Castello di Villamar. La giunta comunale ha deliberato il via libera allo studio dell’area “Cuccuru de su Casteddu”, dove sono ancora visibili alcune parti delle murature esterne di un antico castello di origine medievale. «La volontà di investire sullo studio del sito – spiega l’assessore alla Cultura Pier Paolo Porcu – nasce dall’esigenza di avere più notizie sulla situazione attuale, ottenere restituzioni fotografiche e modelli digitali per poi arrivare in un prossimo futuro, ad immaginare la struttura originaria del castello e la sua funzione nel territorio».

La mancanza di indagini archeologiche e la pressoché assenza di documentazione storica – si legge nella delibera – hanno limitato negli anni le potenzialità e la ricaduta culturale ed economica che il sito avrebbe sul territorio comunale. Da qui la decisione dell’amministrazione di dare il via a uno studio dell’area. «Villamar è tra i paesi fondatori della rete dei castelli – continua Porcu – a differenza di altri comuni della rete però, non ha il suo castello visibile e visitabile, e questo limita un po’ il lavoro di divulgazione, nonostante il ruolo e la posizione storicamente strategici, al confine tra i giudicati di Cagliari e Arborea. Infatti, i resti del fortilizio medievale di Villamar si trovano su una collina nell’agro del territorio comunale e poco sappiamo tuttora della struttura del fortilizio e della viabilità di accesso». ( f. c. )

