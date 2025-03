Sì della città al festival Tuttestorie 

Il Comune di Selargius aderisce anche quest’anno al festival Tuttestorie, il progetto letterario che coinvolge biblioteche e scuole del territorio e arrivato alla ventesima edizione.

Il programma del festival, che si svolge a Cagliari e in altri comuni dell’isola, prevede incontri con circa ottanta ospiti di rilevanza nazionale e internazionale - scrittori in primis - che per cinque giorni dialogheranno con un pubblico di bambini, genitori, insegnanti e curiosi di tutte le età. Progetto sposato dall’assessora alla Cultura Sara Pilia: «La partecipazione al festival Tuttestorie può rappresentare per i bambini, e per gli alunni delle scuole di Selargius un’opportunità di crescita e arricchimento culturale e per i docenti una valida occasione a sostegno dell’esperienza didattica».

