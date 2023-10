Sì della Camera al decreto Sud, ora in Senato 

La Camera vota la fiducia, con 184 sì, 106 no e 2 astenuti, sul decreto Sud. Dopo la votazione finale della Camera il testo andrà al Senato e sarà legge forse entro il 18 novembre.

Diverse le novità. Si parte dalla Zes (Zona economica speciale) unica per il Mezzogiorno e dal coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Pnrr, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 dall'altro. Prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi per lo sviluppo delle aree interne.

Arriva l'Accordo per la coesione, in sostituzione dei Piani di sviluppo e coesione, per attuare gli interventi finanziati dal Fondo. Possibile finanziare gli interventi e le linee d'azione inserite negli Accordi per la coesione, stipulati con amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome, anche con altre risorse come i fondi Ue e le risorse destinate a interventi complementari.

Dal 2024 la Zes unica per il Mezzogiorno comprenderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituirà le Zes attuali. Ci sarà una cabina di regia Zes alla presidenza del Consiglio. Un portale web garantirà la conoscenza dei benefici per le imprese.

Per quanto riguarda i migranti, si estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (Cpr) degli stranieri in attesa di espulsione.

