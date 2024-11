Sì della Asl agli incentivi extra per i medici dell’ospedale 

Incentivare i medici dell’ospedale, in particolare quelli del pronto soccorso dove la carenza di personale è cronica. La Asl del Medio Campidano ha recepito l’accordo decentrato sottoscritto con le organizzazioni sindacali per la ripartizione del fondo per gli ospedali delle aree a disagio demografico. «Per effetto di quest’accordo – spiega il direttore generale della Asl Giorgio Carboni – al personale della dirigenza area sanità della Asl del Medio Campidano, già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato o ai vincitori di concorso che scelgono quale sede di assegnazione la Asl del Medio Campidano, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva mensile, denominata Ira». Gli importi variano in base al reparto: sono previsti 12mila euro lordi per chi lavora al pronto soccorso e 2.049,91 euro per i medici di pediatria, ortopedia, chirurgia generale, radiodiagnostica, anestesia e rianimazione, urologia, direzione medica di presidio, gastroenterologia, nefrologia, medicina interna, farmacia ospedaliera, medicina trasfusionale, cardiologia, oncologia, anatomia patologica, neurologia, riabilitazione, ginecologia e il laboratorio di patologia clinica.

«Per il pronto soccorso – aggiunge Carboni - l'azienda ha stabilito una quota più elevata per premiare i professionisti che già prestano la propria opera in un reparto in sofferenza ed attirare i neoassunti». Tale misura si aggiunge a quella già adottata dalla Asl del Medio Campidano: al personale medico neoassunto verrà corrisposta, in ulteriore aggiunta, un’indennità annuale per l’incarico di base compresa tra i 3.320 e i 4.980 euro e dunque superiore all’importo minimo previsto per contratto pari ad 1.500 euro. ( g. pit. )

