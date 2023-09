Sì del Ministero ai fondi Pnrr, possono partire i cantieri  

Il ministero della Cultura conferma la rimodulazione del progetto Pnrr proposta dal Comune a maggio scorso e possono partire le prime linee d'azione per la rigenerazione sociale e culturale di Seneghe. A iniziare dagli interventi per la riqualificazione di Casa Pili, che custodisce la collezione archeologica del territorio, ancora il potenziamento della biblioteca nella Casa Aragonese. «Finalmente si inizia, dopo la querelle con l'associazione Perda Sonadora, che ha chiesto la sospensiva del progetto e portato al rinvio dell’inizio dei lavori – sottolinea la sindaca Albina Mereu - Gli atti dell’amministrazione sono sempre stati improntati al rispetto delle procedure e alle linee guida proposte dal Ministero. La rimodulazione è stata necessaria per “sanare” situazioni che altrimenti avrebbero messo a rischio il finanziamento ed esposto il Comune a gravi sanzioni da parte della Corte dei Conti». «Un’opportunità irripetibile per il nostro Comune – aggiunge il vicesindaco Davide Sedda – sarà la base per il rilancio sociale, culturale e turistico del paese». L'associazione Perda Sonadora, ideatrice del progetto vincitore aveva contestato al Comune la sottrazione di 145mila euro necessari per due eventi del festival culturale Cabudanne de sos poetas. «Abbiamo organizzato quest’anno senza risorse pubbliche e con fondi privati – rimarcano dal direttivo - rimaniamo fiduciosi in attesa di comprendere dal Ministero il significato del doppio finanziamento. Intanto stiamo iniziando a progettare la prossima edizione».

