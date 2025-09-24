VaiOnline
Macomer.
25 settembre 2025 alle 00:33

Sì del Consiglio all’acquisto del locale delle suore 

Dodici mani alzate. Maggioranza compatta, nel Consiglio comunale di Macomer, per il via libera all’acquisto del complesso immobiliare delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice. L’amministrazione vuole realizzare un centro di convivenza intergenerazionale, unico in Sardegna. L’approvazione è arrivata dopo un intenso dibattito e la sospensione della seduta decisa dal sindaco Riccardo Uda. Il Comune dovrà sborsare 800 mila euro (a fronte di 2 milioni e 543 mila euro richiesti). Seimila metri quadri di spazi, in un’area di oltre un ettaro. Presto in quei locali saranno ospitati 12 anziani, dei 20 che fino al 5 settembre 2024 erano nella vicina struttura di viale Nenni, dove è crollato un pezzo di tetto. Subito dopo saranno attivati altri 15 posti. L’operazione del Comune è accolta con favore dalla cittadina. Soddisfatto l’erede della famiglia che 62 anni fa donò l’area, Francesco Albano: «Esprimo il mio apprezzamento all’amministrazione per la visione nel progettare un futuro che tenga conto dei bambini e degli anziani. Nel dibattito è stato ricordato con gratitudine il gesto di mio padre, Salvatore, che donò un terreno alle suore con finalità educative e sociali. Sono felice che la destinazione sia rispettata».

