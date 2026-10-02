Sì del Consiglio alla variazione di bilancio 

Via libera del Consiglio comunale di Ghilarza alla variazione di bilancio.

«La manovra si rende necessaria per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle esigenze emerse nel corso della gestione e alle richieste formulate dai diversi uffici, consentendo così di allineare le risorse disponibili agli obiettivi e alle attività previste», ha spiegato la sindaca Eugenia Usai. Per quanto riguarda le entrate, la variazione complessiva prevista per il 2026 ammonta a 383.548 euro. «Tra le principali variazioni – ha proseguito la sindaca – troviamo l’incremento delle entrate derivanti dall’Imu, ulteriori trasferimenti pubblici destinati ai servizi sociali, ai centri estivi, alle misure di contrasto allo spopolamento». Incrementate le risorse destinate all’assegno di natalità: lo stanziamento complessivo è di 400 mila euro. È inoltre previsto un incremento di 150.000 euro destinato agli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità. Per quanto riguarda le spese, le variazioni riguardano diversi settori. Sono infatti previste maggiori risorse per il funzionamento degli uffici, la polizia locale, la manutenzione degli immobili, i servizi scolastici e il diritto allo studio. Più risorse anche per i servizi all’infanzia e ai minori.

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