SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ghilarza.
03 ottobre 2026 alle 00:28

Sì del Consiglio alla variazione di bilancio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera del Consiglio comunale di Ghilarza alla variazione di bilancio.

«La manovra si rende necessaria per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle esigenze emerse nel corso della gestione e alle richieste formulate dai diversi uffici, consentendo così di allineare le risorse disponibili agli obiettivi e alle attività previste», ha spiegato la sindaca Eugenia Usai. Per quanto riguarda le entrate, la variazione complessiva prevista per il 2026 ammonta a 383.548 euro. «Tra le principali variazioni – ha proseguito la sindaca – troviamo l’incremento delle entrate derivanti dall’Imu, ulteriori trasferimenti pubblici destinati ai servizi sociali, ai centri estivi, alle misure di contrasto allo spopolamento». Incrementate le risorse destinate all’assegno di natalità: lo stanziamento complessivo è di 400 mila euro. È inoltre previsto un incremento di 150.000 euro destinato agli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità. Per quanto riguarda le spese, le variazioni riguardano diversi settori. Sono infatti previste maggiori risorse per il funzionamento degli uffici, la polizia locale, la manutenzione degli immobili, i servizi scolastici e il diritto allo studio. Più risorse anche per i servizi all’infanzia e ai minori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Voto segreto, caccia ai franchi tiratori

Lunedì la resa dei conti dopo il passo falso in Aula. Commissioni, M5S ancora a rischio 
Cronaca

«Un angelo del cielo mi ha salvato la vita, non lo dimenticherò»

Oristano, per una caduta la donna ha rischiato di morire dissanguata 
Sara Pinna
Il festival.

I segreti del meteo nello spazio

Viviana Montaldo
Campo largo

Schlein gela Conte: «Uno non vale uno»

La Dem: il leader è chi ha più voti. Il M5S: primarie, e su Renzi garantisca lei 
L’inchiesta

Garlasco, l’ottimismo di Sempio

«Non ci sono argomenti per andare a processo. Nel caso, lo affronteremo» 
Il conflitto

Trump invia navi da guerra in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti prepara l’escalation militare contro l’Iran 