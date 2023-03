Sì del Comune, diventa possibile ristrutturare vecchi edifici 

La lunga attesa dei residenti è finita: Senorbì finalmente ha il suo piano del centro storico. Il Consiglio comunale ha approvato, in via definitiva, il Piano particolareggiato del centro di antica formazione del Comune e delle frazioni Arixi e Sisini in adeguamento al Piano paesaggistico regionale. Lo strumento urbanistico era atteso da venticinque anni. Numerosi cittadini da tempo hanno manifestato l’esigenza di ristrutturare antichi edifici (alcuni anche a rischio crollo), altri si trovano nella necessità di modernizzare le case o realizzare modifiche per ricavare spazi abitativi alternativi per il sopraggiungere di nuove esigenze familiari. In assenza del piano particolareggiato anche la più insignificante trasformazione o modifica edilizia era preclusa.

Il nuovo regolamento interviene senza prevedere consumo di ulteriore suolo, ma migliorando il valore e l’uso del contesto urbano e del patrimonio edilizio storico. Alcuni mesi fa la Giunta, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, e poi il Consiglio comunale, avevano approvato la delibera che prevedeva l’adozione del piano particolareggiato. Adesso è arrivata anche l’approvazione definitiva che permetterà di conseguire l’utilizzo o il recupero delle costruzioni esistenti, spesso degradate e abbandonate. (sev. sir.)

