Sì dei vertici: i socialisti sposano il Campo largo 

Arriva dal congresso regionale del Psi la conferma dell’alleanza al “campo largo” per le comunali di Nuoro. Sono il segretario Gianfranco Lecca e il presidente Rocco Celentano, in una nota, a sottolineare come il partito rimane collocato a sinistra, «l’unica compagine in grado di rispondere alle esigenze della città». Disponibilità subordinata a un confronto politico, programmatico e a una definizione dei ruoli. «È necessario rompere schemi consolidati e riconoscere pari dignità a tutte le forze politiche coinvolte». I principali punti su cui il Psi chiede di lavorare per ridare a Nuoro il ruolo di città leader sono: urbanistica e ambiente, scuola e Università, sviluppo delle infrastrutture di Prato Sardo, sostegno alle attività produttive e alta tecnologia, rilancio dei piani territoriali, l’Et (Einstein telescope) e la ferrovia Abbasanta-Nuoro-Siniscola-Olbia. Su un punto poi pongono l’accento: «Non si è consumata alcuna divisione interna. Alcuni delegati sono mancati a causa della mancata convocazione delle assemblee comunali per la nomina dei delegati, come previsto dal regolamento. Un grave inadempimento, ma la cosa più grave – aggiungono – è aver impedito agli iscritti il proprio diritto democratico. Nonostante ciò, hanno partecipato al congresso 70 delegati su 82».

