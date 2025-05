«Si dedichi la piazza a don Demetrio Pinna» 

Dedicare la piazza realizzata per coprire l’ipogeo in Piazza de Gasperi a Don Demetrio Pinna. È la richiesta presentata dal segretario del circolo di Forza Italia al Comune. «Chiediamo l’intitolazione al Canonico Don Demetrio Pinna dell’area recentemente realizzata recuperando alla pubblica fruizione la “voragine” e il terreno incolto tra Via Borgo Solci, Piazza Parrocchia, Piazza De Gasperi, Via Calasetta - ha scritto il segretario cittadino Francesco Piras - a tal proposito voglio ricordare che il Canonico Don Demetrio Pinna ottenne da Papa Giovanni Paolo II, con l'ausilio del vescovo di allora, Giovanni Cogoni, il passaggio da semplice chiesa a Basilica Minore con bolla papale del 3 settembre 1991 e che tale richiesta, incentivò gli studi in merito al sacro edificio ed alle catacombe e valorizzò la processione del Santo e le tradizioni legate alla festa e alla sua figura». Il sindaco dopo aver ricevuto la richiesta, a malincuore ha giudicato la stessa inaccoglibile. «Per quanto condivida le motivazioni che partono da un condivisibile sentimento di stima per la memoria del canonico Pinna - ha detto Ignazio Locci - non possiamo sconvolgere la toponomastica della Piazza intitolata a De Gasperi. Suggerisco invece di dirottare la richiesta per il sagrato della chiesa, ma a quel punto, la competenza è della chiesa stessa».

