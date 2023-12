Si decide il futuro dell’ex mattatoio 

Il Comune accelera sulla rinascita dell’ex mattatoio - che in parte diventerà la nuova casa delle associazioni di Protezione civile - e su alcuni capannoni della zona artigianale di Sa Serrixedda da trasformare come sede per l’archivio comunale. In parte le risorse ci sono, quasi 138mila euro per il primo intervento, 200mila per il secondo, entrambi finanziati dalla Regione.

Per entrambi occorre definire la progettazione entro fine anno, in modo da riuscire a richiedere - e ottenere - ulteriori finanziamenti europei, nazionali e regionali. Un obiettivo affidato ad un gruppo intersettoriale - con i dirigenti di Ambiente e Protezione civile, Servizi tecnologici, e Patrimonio - che fungerà da cabina di regia. La decisione è contenuta in una delibera approvata dalla Giunta. I due capannoni di Sa Serrixedda sono al momento inutilizzati, mentre l’ex mattatoio - da tempo usato da alcune famiglie rom - è stato liberato di recente. (f. l.)

