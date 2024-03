Si dà fuoco nell’auto davanti a casa 

VARESE. È morto ieri poco prima delle 15 il cinquantenne che alle 6 si era dato fuoco a Golasecca, nel Varesotto, davanti all’abitazione dove fino a qualche mese viveva con la famiglia, prima di una separazione difficile.

Cosparso di benzina

In un primo momento l’uomo è stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivato con l’elisoccorso. È spirato poche ore dopo il ricovero. I carabinieri della compagnia di Varese hanno ricostruito l’accaduto, semplice nella sua drammaticità. L’uomo all’alba ha posteggiando l’auto davanti alla sua vecchia abitazione, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco sotto gli occhi della moglie di 42 anni e della figlia di 13. Entrambe si sono lanciate sull’auto riportando a loro volta ustioni, per fortuna non gravi, nel disperato tentativo di salvarlo. Ma le fiamme hanno rapidamente avvolto l’abitacolo danneggiando anche una seconda vettura posteggiata a pochi centimetri di distanza. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno domato il rogo delle due automobili, ormai trasformate in carcasse.

Momenti difficili

Sgomenti i residenti della zona: «Una cosa inimmaginabile. Un uomo sempre gentile, una bella famiglia. Questa mattina abbiamo sentito uno scoppio e ci siamo affacciati: è stato terrificante». «L’intera comunità è sotto shock - ha detto il sindaco di Golasecca, Claudio Ventimiglia - Quanto è accaduto è stato un fulmine a ciel sereno. Certo sapevamo che era un momento complicato, ma lui è sempre stato equilibrato, sempre disponibile per la collettività». Negli ultimi anni l’uomo aveva dovuto affrontare momenti difficili e dolorosi, come la morte del fratello in un incidente stradale. Nei giorni scorsi, rispondendo ad alcuni commenti a un suo video postato sui social, aveva riferito di avere un tumore al colon, per cui era stato operato da una decina di giorni a cui sarebbe dovuta seguire la chemioterapia. Inoltre non riusciva a sopportare la separazione. Un evento che non riusciva proprio a sopportare. «Stai attraversando un uragano pazzesco nella tua vita», è il post che ha pubblicato ieri insieme a una immagine del mare. Ieri il drammatico epilogo davanti alla donna e all’adolescente. «Tutta la comunità è al loro fianco in questo momento» ha concluso il sindaco Ventimiglia chiedendo «silenzio su un fatto tanto drammatico quanto personale».

