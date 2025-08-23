Si costituisce l’accoltellatore  

L’accoltellatore di Oliena ha un volto e un nome. Giovanni Sale, 18 anni appena, studente di Oliena, si è costituito la notte scorsa ai carabinieri del comando provinciale di Nuoro. Ha ammesso di aver ferito con due fendenti Carlo Boi, in una drammatica lite che ha insanguinato i festeggiamenti per san Lussorio. Accompagnato dall’avvocata Maria Luisa Ruiu, che lo difende insieme al collega Gian Luigi Mastio, ha ammesso quanto accaduto, sostenendo di aver agito per difendersi da un’aggressione.

Il fatto

Succede tutto nella notte tra giovedì e venerdì, quando Carlo Boi, olianese di 29 anni, è stato trovato riverso a terra nel Corso Vittorio Emanuele, con profonde ferite da arma da taglio all’addome destro e all’inguine sinistro. A lanciare l’allarme è una donna che, attorno alle 7, vede il ragazzo barcollare e accasciarsi in una pozza di sangue. Immediato l’intervento del 118 con un’ambulanza medicalizzata che allerta il 112. Boi perde molto sangue ma, una volta stabilizzato, viene trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro. Non è in pericolo di vita, guarirà in quindici giorni.

Le indagini

Sul posto intervengono i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Nuoro, al comando del maggiore Giuseppe Pischedda, e della stazione di Oliena, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando provinciale. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori, avviate nell’immediato permettono di ricostruire l’accaduto e di risalire con rapidità al presunto aggressore. Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento è legato a una lite scoppiata davanti a un bar. Gli investigatori, identificato l’aggressore, stanno ancora raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere per chiarire la dinamica. Giovanni Sale è stato trasferito nel carcere di Nuoro in attesa della convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.

La comunità

Intanto il paese rinnova l’appello alla concordia. «Ogni tanto bisogna ricordarsi che è necessario porsi dei limiti - dice il sindaco Bastiano Congiu -. Speriamo che questa questione si concluda quanto prima. È un fatto che colpisce l'intera comunità. In questi giorni ognuno di noi, dalle famiglie, ai giovani, alle istituzioni ha il dovere di riflettere, per prendere consapevolezza e arginare fatti di questo tipo».

