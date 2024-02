Si costituisce il figlio dell’arrestata 

Si è consegnato spontaneamente ieri mattina ai carabinieri del comando provinciale, accompagnato dalla sua legale, Margherita Baragliu, Mario Francesco Cadoni, il 44 enne irreperibile da domenica mattina quando i militari di Orotelli hanno trovato nella sua casa un vero arsenale facendo scattare le manette ai polsi della mamma. Martedì la donna, difesa dall’avvocato Giovanni Angelo Colli, è comparsa davanti al gip Mauro Pusceddu, ottenendo i domiciliari. Cadoni invece era irreperibile, anche lui accusato in concorso con la mamma della detenzione di un vero e proprio arsenale. Ieri l’uomo si è consegnato accompagnato dal suol legale ed è stato rinchiuso in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Domenica in un controllo nell’abitazione, come tanti nelle ultime settimane in tutta la provincia di Nuoro ed estesi anche in Ogliastra, dopo l’assalto ai portavalori di Siligo, i carabinieri hanno scoperto un arsenale con due fucili, di cui uno a pompa e con matricola abrasa. Pistole, petardi e un ordigno artigianale confezionato con polvere da sparo. Tutte armi clandestine. E ancora, decine e decine di munizioni di diverso calibro che sarebbero compatibili sia con le armi ritrovate che con altre armi da fuoco. Nella casa solo Giovanna Maria Piu, pensionata finita in manette per possesso di armi clandestine e materiale esplodente. Il figlio invece, rimasto irreperibile per 48 ore, ieri mattina si è consegnato ai militari. L’uomo non ha detto nulla sulla provenienza delle armi, l’indagine è condotta dal pm Ireno Satta.

