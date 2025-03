«Si corre troppo nella strada della morte» 

Sfrecciano rapide le auto, moto e furgoni, come uno sfregio a quei fiori e ricordi, posati sul terreno. La vita va avanti, bisogna correre. Anche per chi vorrebbe fermarsi a riflettere, magari rallentare, se non invertire, questa tendenza.

Passati alcuni giorni dalla tragedia in cui ha perso la vita Yuri Loi, il 19enne che domenica con la sua moto si è scontrato con un’auto, sono in tanti a raccontare che qui si corre troppo. Nessun riferimento a quell’incidente, sia chiaro. «A volte ho paura, se esco con l’auto, o anche a piedi», confessa Daniela Melis. «Abito qui da vent’anni e di incidenti ne ho visti tanti. Molti guidano veloci nonostante la presenza di strisce pedonali, e non si fanno problemi a sorpassare».

Testimonianze

Una lunga strada dritta, via Cagliari, che a volte pare trasformarsi in una pista. Da a senso unico si trasforma a doppio nel tratto finale dove diventa una delle principali arterie di accesso alla città. E malgrado sia ancora piuttosto stretta, «è diventata nel tempo come una strada extraurbana», riassume Silvio Cicalò, mentre porta il cane a spasso; «molti che guidano sono di passaggio, e si dimenticano della gente che abita qui. Io prima di attraversare quasi faccio il segno della croce».

E in questi ultimi tempi ci si è messo anche il buio causato da alcuni lampioni guasti, ormai da varie settimane. L’ultimo incidente mortale in via Cagliari è avvenuto in quella che alcuni chiamano “la curva maledetta”. Qui Noemi Argiolas, cugina di Yuri Loi, perse la vita quando la sua Citroen si schiantò contro un muretto; un tratto dove oggi molti sono diventati un po’ prudenti. Osservando il traffico si può vedere che, certo, non tutti esagerano con l’acceleratore. Ma gli imprudenti ci sono, e il pericolo maggiore nasce dai sorpassi azzardati.

La riflessione

Davide Sotgiu, 17 anni, è tra i ragazzi che si sono fermati a riflettere un attimo, magari dire una preghiera, nel punto in cui ha perso la vita il suo amico: “correre ci sta”, dice con la sincerità della sua gioventù, «vedi un passaggio e ti infili, oppure ascolti una bella canzone, sei felice, e ti viene da dar gas. Certo che sono triste, ma poteva succedere a tutti. Si poteva evitare con dissuasori di velocità, ed autovelox». Proprio poco più avanti il Comune ha messo un tutor che indica la velocità, e invita prudenza. Una voce spesso inascoltata. Secondo dichiarazioni non ufficiali da Polizia Locale e Comune, si studia da tempo l’inserimento di nuovi attraversamenti rialzati in vari punti di Sestu. Ma sarebbe bello se non servisse un dosso per guidare con prudenza.

