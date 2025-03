Si corre la Milano-Sanremo, Pogacar può scrivere la storia 

Da Pavia allo striscione di via Roma lungo 289 km con il Turchino, i Capi, la Cipressa e il Poggio, spesso decisivo: è la 116ª Milano-Sanremo, la classicissima di Primavera che va in scena oggi (anche in chiave femminile, da Genova, per 156 km) e che profuma di storia. A scriverla potrebbe essere Tadej Pogacar, il grande favorito, a caccia del quarto “monumento” (poi resterebbe soltanto la Roubaix) e di un successo in maglia iridata che lo accomuni a Beppe Saronni, l’ultimo dei cinque campioni mondiali a riuscirci, nel 1983. Sarebbe il 18° vincitore diverso in 18 edizioni, ma lo stesso vale per Filippo Ganna e Jonathan Milan, grandi speranze italiane, non per Mathieu Van der Poel, che ha vinto nel 2023. Diretta televisiva integrale dalle 10.05 su RaiSport (dalle 13.20 su Rai 2) ed Eurosport/Discovery. ( c.a.m. )

