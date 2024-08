Si corre a Silverstone, le Ducati contro un tabù  

Silverstine. «Adoro Silverstone, è uno dei tracciati più belli. Non ha mai fatto così caldo qui come quest'anno, penso di potermi divertire»: il leader del mondiale MotoGp, Francesco Bagnaia, in conferenza stampa cerca di esorcizzare nel gran premio d'Inghilterra quello che per le Ducati è una sorta di tabù. Le rosse di Borgo Panigale hanno vinto soltanto due volte, nel 2017 con Dovizioso e nel 2022 proprio con “Pecco”, fresco di matrimonio.

Oggi prima sessione di prove libere alle 11.40 e prequalifiche alle 15.55. Domani “libere” alle 11.05, qualifiche dalle 11.45 e Sprint race alle 15.55. Domenica Gp alle 14.

