Si è consegnato alle autorità italiane il camionista tedesco che il 30 novembre uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, travolgendolo con il Tir a Montebello Vicentino. I carabinieri hanno preso in consegna al valico del Brennero Wolfgang Rieke, nei cui confronti il Gip di Vicenza aveva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso.