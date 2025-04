Si concretizza il progetto del grande uliveto 

Si concretizza il progetto dell'amministrazione comunale di Musei per il rilancio del settore olivicolo nella valle del Cixerri. L'impresa che si è aggiudicata l'appalto ha, infatti, concluso nei giorni scorsi i lavori piantumazione di 860 piante di ulivo di varietà Bosana, su una superficie di tre ettari di terreno di uso civico in località Guardia Su Lillu.

I lavori hanno avuto la durata di circa un mese e ora sono ripresi anche quelli per portare a termine il frantoio oleario nella zona artigianale (Pip) di Su Pranu, alla periferia Nord del centro abitato. Un progetto finanziato dal ministero per lo Sviluppo economico con 780 mila euro a cui ne sono stati aggiunti altri 100 mila di avanzo di bilancio 2024.

Il sindaco, Sasha Sais, annuncia che «entro pochi mesi i lavori per la realizzazione del frantoio saranno conclusi e la nuova struttura sarà data in gestione attraverso un bando pubblico e diventerà operativa entro la prossima stagione olearia». Certo è che per un paese a vocaziona agricola si tratta di una novità molto importante: il frantoio sarà l'unico di tutto l’Iglesiente in quanto Domusnovas, Villlamassargia e Iglesias non ne possiedono uno. «In questo modo – aggiunge il primo cittadino di Musei - daremo un servizio in più agli olivicoltori, che ora sono costretti a recarsi per forza di cose a Vallermosa per la molitura delle olive». Una notizia tanto attesa nell’intero territorio. «Abbiamo creduto tanto in questo progetto – conclude Sais – rispolverando una vecchia idea delle precedenti amministrazioni e ora il tutto si sta finalmente concretizzando e Musei avrà a disposizione un vero e proprio polo olivicolo unico nella zona».



